قطعها إلى نصفين.. “ترزي” يقتل عشيقته ويدفنها أسفل ماكينة الخياطة في العجوزة

كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل قتل مطلقة على يد عشيقها، حيث أنها تشاركه بمحل الترزي الخاص به، ويوم الجريمة استدرجها إلى المحل، وقطعها إلى نصفين؛ لوجود خلافات بينهما خلال الفترة الأخيرة، ثم حفر أسفل ماكينة الخياطة بالمحل، مستعينًا بسائق توك توك، ودفن جثتها وقام ببناء مصطبة خرسانية، من الأسمنت أعلى الحفرة؛ لعدم اكتشاف الجثة، والعثور عليها.

وأوضحت التحقيقات أنه بعد القبض على المتهم وبفحص المحل الخاص به، عثر على كاميرا مراقبة بمكان “البروفة”، يقوم المتهم من خلالها بتصوير الفتيات حال قيامهن بقياس الملابس، وتم إغلاق المحل المشار إليه، وتعيين الحراسة اللازمة لحين الانتهاء من التحقيقات.

كان ورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من العميد عمرو رئيس قطاع شمال الجيزة، بالعثور على جثة سيدة مقطعة بمنطقة أرض اللواء، دائرة قسم العجوزة.

وانتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط الجيزة، والمقدم مجدي موسي وكيل فرقة وسط الجيزة، وعثر على الجثة لسيدة مقطعة لجزئين.

وبتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، تم التوصل لهوية المجني عليها، وتبين أنها تدعي”منار. ا” في العقد الثالث من عمرها، “مطلقة” وأنه محرر محضر بتغيبها من والدتها بقسم شرطة الهرم منذ عدة أيام.

وبإجراء تحريات المباحث اللازمة بإشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، توصل العقيد محمد راسخ مفتش مباحث الهرم إلى أن وراء ارتكاب الواقعة “هاني.س” 43 سنة، عشيق المجني عليها، ويعمل ترزي.

وتمكنت قوة أمنية بإشراف العميد أسامة عبدالفتاح رئيس قطاع غرب الجيزة، من القبض عليه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة، وعرضه النيابة العامة للتحقيق.