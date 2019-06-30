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قطع المياه عن مدينة بنها اليوم لمدة 8 ساعات

1 يوليو، 2019
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قطع المياه عن مدينة بنها اليوم لمدة 8 ساعات

التايم المصرية / وحيد العطار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي قطع المياه عن مدينة بنها اليوم الإثنين لمدة 8 ساعات تبدأ من الساعة التاسعة مساء وحتي الخامسة فجر الثلاثاء وذلك لغسل الشبكات وتطهيرها بالكلور

هذا وتهيب الشركة بالمواطنين والمستشفيات ضرورة تدبير إحتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة

هذا وقد أكد عزمي مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية أنه تم توفير عربات محملة بمياه صالحة للشرب للمناطق المتأثرة وعند الحاجة إليها الإتصال برقم 125 أرضي

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