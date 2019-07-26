قطع المياه عن 3 مناطق بالجيزة اليوم التفاصيل في الخبر

أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، قيامها بأعمال إصلاح تسريب بالعداية النفقية أسفل السكة الحديد بميدان المنيب مما يضطرها إلى قطع المياه ولمدة 8 ساعات تبدأ الساعة الـ10 مساء يوم الجمعة الموافق 26/7/2019 وحتى الساعة الـ6 صباح يوم السبت الموافق 27/7/2019.

وأشارت الشركة إلى أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هى (المنيب – القصبجى – جسر الكونيسة) ومتفرعاتها.

وتهيب محافظة الجيزة بالمواطنين والمنشآت العامة والخاصة بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال مدة الانقطاع، وتوفر شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك للمناطق المتأثرة عند الطلب من خلال الخط الساخن (125).