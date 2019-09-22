قناة الجزيرة العميلة تعترف باكاذيب جماعة الاخوان الارهابية

كتب طارق درويش

اغترفت قناة الجزيرة العميلة بعدم وجود اية تظاهرات بميدان التحرير يوم الجمعة الماضية و اكدت ان ما تم بثه من فيديوهات ترجع الي ما بعد يناير 2011 .

كانت قناة الجزيرة قد اذاعت فيديوهات ادعت فيها خروج عدد من الجماهير المصرية لعمل تظاهرات تدعوا لرحيل الرئيس السيسي و استغل اعوان الجماعة الارهابية الفيديوهات المفبركة القديمة في اثارة الشائعات علي السوشيال ميديا .

وكشفت معلومات ان قطر رصدت اكثر من 50 مليون دولار لتنفيذ مخطط اثارة الفوضي واطلاق الشائعات للتأثير علي الشأن الداخلي المصري ومحاولة زعزعة الاستقرار في الوقت الذي سافر فيه الرئيس الي الامم المتحدة لحضور اجنماعها والقاء كلمة مصر امام الدول الاعضاء.

وقد حاول المغرضين وذلك لايهام الرأي العام الدولي ان مصر غير مستقرة ووضع الرئيس في موقف حرج بالغ7ش والتضليل والفبركة والاكاذيب التي اعتادو عليها .

وقد شن الشعب المصري هجوما حادا علي مروجي الشائعات وتصدي ببسالة لاعمالهم الاجرامية