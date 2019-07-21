قوات الحماية المدنية وونش وسيارة إسعاف لنقل مريض يزن 500 كجم للمستشفي

التايم المصرية / وحيد العطار

إستطاعت محافظة القاهرة إنزال مواطن يزن 500 كجم من الطابق العلوي بالمنزل لتلقي العلاج بالمستشفى وذلك بعد إستغاثة المواطن بالمحافظة بعدم قدرتة علي مغادرة السرير لتلقي العلاج نظرا لوزنه الزائد

البداية إستغاثة المواطن

إستغاث المواطن محمود أبو زيد يحي والمقيم بشارع الداير الشرقي بمنطقة كفر العلو بحلوان من أنه ملازم الفراش ومريض وغير قادر علي تلقي العلاج لعدم قدرتة علي مغادرة السرير نظرا لوزنه الذائد الذي يصل إلي 500 كجم.

علي الفور إنتقل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ورجال الحماية المدنية وتم تجهيز معدات الحماية المدنية ” ونش وسيارة الإسعاف ” وتم هدم البلكونه بواسطة رجال الحماية المدنية ومعدات المخافظة وتم إنزال المريض ونقله لمستشفي شبرا العام

هذا وقد وجه المحافظ مدير مديرية الصحة بالمحافظة بضرورة توفير أقصي درجات الرعاية الصحية