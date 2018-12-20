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قيادات حزب ” مستقبل وطن ” يستقبلون محافظ القليوبية ليشارك مبادرة النظافة لشباب قليوب

20 ديسمبر، 2018
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قيادات حزب ” مستقبل وطن ” يستقبلون محافظ القليوبية ليشارك مبادرة النظافة لشباب قليوب

القليوبية – دعاء درويش

استقبل قيادات حزب مستقبل وطن الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية ، منذ قليل ، للمشاركة في مبادرة النظافة التي أقامها شباب الحزب .

وكان في استقبال محافظ القليوبية النائب عاطف ابو ناصر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن والنائب العميد جمال محفوظ رئيس لجنة قليوب وسامي امبابي الامين العام للحزب وجميع قيادات التشكيلات الحزبية بحزب مستقبل وطن ونجلاء الفرماوي أمينة المرأة بحزب مستقبل وطن بالقليوبية ، والمهندس حامد طلبه رئيس مركز ومدينة قليوب والدكتور كرم السويلكي نائب الرئيس ورأفت أحمد رئيس قسم الاشغالات قليوب .

وقد أشاد نواب قليوب بالجهود المبذولة للمهندس حامد طلبه من خلال النهوض بالنظافة ورفع مستوي الخدمات داخل مركز ومدينة قليوب ، وأن الله اهدي قليوب بمثل هذا النموذج الرائع نظيف اليد والهمام في إنجاز كافة الأعمال التي تطلب منه .

وقام خلال الجولة محافظ القليوبية بالمرور علي المقلب الوسيط بمدينة قليوب ، مرورا ببعض الشوارع وتأكد علي مستوي النظافة بها .





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