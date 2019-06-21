كأس أمم إفريقيا.. زيمبابوى تهدد دفاعات مصر بـ نياشا

تنطلق فى تمام العاشرة مساء اليوم الجمعة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 في النسخة رقم 32 والتي تقام بمصر بمشاركة 24 منتخبا حيث ستشهد المباراة الافتتاحية مواجهة منتخب مصر أمام زيمبابوي باستاد القاهرة.

ويشكل المهاجم نياشا موشيكوي لاعب منتخب زيمبابوي خطورة على دفاعات الفراعنة الكبار لاسيما وأن اللاعب كان سببا رئيسيا فى تأهل فريق داليان ييفانج الصيني إلى دورى السوبر والبقاء فى الموسم الماضى وسط الكبار.

كما شارك مهاجم زيمبابوي بقميص فريقه الصيني في 91 مباراة ونجح فى تسجيل 53 هدفا وصنع 12 هدفا ويتمتع بقدرات هجومية وبدنية عالية.

يذكر أن تشكيل زيمبابوي لمواجهة الفراعنة الكبار جاء على النحو التالي:

حارس المرمى: إدمور سيباندا وفى الدفاع: تينيج هاديبي – أليك موديمو – ديفاين لونجا – تيندايي داريكوا وبخط الوسط: مارشال مونيتسي – مارفيلوس ناكامبا – أوفيدي كارورو وفى الهجوم: موسونا – موشيكوي – بيليات.