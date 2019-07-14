كأس الأمم الأفريقية.. الجزائر تصعق نيجيريا في الوقت القاتل وتتأهل للنهائي

تأهل المنتخب الجزائري، إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية، بعد الفوز القاتل على نيجيريا 2-1، مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد القاهرة، ضمن المربع الذهبي للبطولة.

وضرب المنتخب الجزائري، موعدًا مع السنغال في النهائي المرتقب الذي سيقام يوم الجمعة المقبل.

سجل الهدف الأول للجزائر إيكونج لاعب نيجيريا، بعد عرضية رياض محرز، في مرماه عند الدقيقة 39.

وفي المقابل، تعادل نيجيريا بهدف إيجالو، في الدقيقة 72 من ركلة جزاء، بعد اللجوء لتقنية الفار.

وفي الدقيقة 90+4 سجل رياض محرز الهدف الثاني للجزائر، لينهي المباراة بطريقة درامية.

“الخضر”، قدم أداء أكثر من رائع واستحق الفوز والتأهل، ففي الشوط الأول، سيطر على الكرة، وكان أكثر فاعلية على المرمى، حيث أهدر العديد من الفرص.

وفي المقابل، بدا المنتخب النيجيري، غير قادر على مجاراة الجزائر فنيًا ولا بدنيًا.

وفي الشوط الثاني، استعاد منتخب نيجيريا، توازنه إلى حد ما ونجح في السيطرة على الكرة، ولكنه فشل في اختراق الدفاع الجزائري.

ومن تسديدة لإيوبي لاعب نيجيريا، حصل النسور على ركلة جزاء، بعد أن لمست الكرة يد عيسى مندي، لينجح في إدراك هدف التعادل.

ومع الثواني الأخيرة، كثف الجزائر ضغطه لاستعادة التقدم، وكاد إسماعيل بن ناصر نجم “الخضر”، أن يسجل ولكن العارضة تصدت للتسديدة الصاروخية.

وفي الوقت الذي استعد فيه الطرفان للجوء إلى الوقت الإضافي، سجل رياض محرز هدفًا قاتلًا من ركلة حرة نفذها بمهارة رائعة داخل الشباك