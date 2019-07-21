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كأس الأمم الأفريقية.. رئيس الكاف يوجه رسالة للسيسي

21 يوليو، 2019
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وجه أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم رسالة خاصة للرئيس عبد الفتاح السيسي والمهندس هاني أبوريدة رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية مصر 2019.
وغرد أحمد أحمد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “مع انتهاء كأس أمم أفريقيا 2019 في مصر أتوجه بالشكر الحار إلى الرئيس السيسي، وهاني أبوريدة على تنظيم البطولة لاسيما بالنظر إلى الظروف”.
وأضاف: “لقد ساعدوا الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في جعل كرة قدم رائعة تحدث في أفريقيا”.

Ahmad Ahmad Officiel

@AAhmad_CAF

As the has ended in , I thanks warmly @AlsisiOfficial and @AbouRidaHany for the organisation of the competition, especially considering the conditions. They helped to make great happening in !

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