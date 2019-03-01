محافظات

كابينة كهرباء مفتوحة امام مركز الطبي بطوخ تهدد بوقوع كارثة

1 مارس، 2019
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القليوبية – دعاء درويش

يواجه أهالى مدينة طوخ محافظ القليوبية، بالتحديد امام المركز الطبي ، خطرًا يتمثل فى وجود كابينة كهرباء رئيسية تتوسط الشارع، بدون باب ، وقام بعض الأهالي بتغطيتها بصاج حديدي حتي لا تمثل خطورة على الأطفال العابرين في الشارع .

وطالب المواطن محمد أحمد أحد سكان الشارع الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية وأعضاء مجلس الشعب عن دائرة طوخ و المسؤولين المعنين بضرورة عمل صيانة للكابينة وتركيب باب حديدي لإحكام غلقها أو نقلها بعيدًا عن الكتلة السكانية ، مشيرا ان وجودها بهذا الشكل يهدد بوقوع كارثة الجميع في غني عنها .

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