كارثة.. طالب يعاشر امه معاشرة الأزواج لمدة عامين (تعرف على التفاصيل)

شهدت محافظة الجيزة جريمة مخزية حيث قام طالب في المرحلة الثانوية بمعاشرة أمه معاشرة الأزواج لمدة عامين مستغلا غياب الأب وسفره بالخارج ، فالأب يعمل أستاذا جامعيا في إحدى البلاد العربية ولا يأتي إلى مصر إلا مرة كل أربع سنوات ….

فوجئ رئيس المباحث بدخول السيدة ( م . ع ) مهندسة ديكور في حالة انهيار تام مطالبة إياه بتحرير محضر تتهم فيه ابنها ( أ . ط ) بمعاشرتها معاشرة الأزواج ، و أنها اكتشفت ذلك بمحض الصدفة ، عندما شعرت بتدهور حالتها الصحية يوما بعد يوم وشعره بالصداع الدائم و الإعياء المستمر و الرغبة الدائمة في النوم ، وعندما ذهبت للطبيب طلب منها بعض التحاليل والفحوصات وهنا كانت الصدمة عندما أخبره الطبيب بضرورة التوقف عن تعاطي المخدرات خاصة في شهور الحمل الأولى !

حينها سقطت الأم مغشيا عليها و عندما أفاقت أخبره الطبيب بأنها حامل في الشهر الثاني ، انصرفت الأم من عيادة الطبيب وهي لا تعلم ماذا تفعل ؟ وكيف يمكن أن يحدث ذلك فهي امرأة ملتزمة ومحافظة وليس لها علاقة بأي رجل عدا زوجها والذي مر على سفره منذ أجازته الماضية قرابة العامين ، ثم كيف دخلت تلك المواد المخدرة جسدها ؟