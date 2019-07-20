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“كاف” يعفي الأهلي من المشاركة في الدور التمهيدي بدوري الأبطال

20 يوليو، 2019
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قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف برئاسة أحمد أحمد، إعفاء أربعة أندية من المشاركة في الدور التمهيدي لبطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية.
وأعلن كاف، عن إعفاء كل من الأهلي المصري باعتباره صاحب الرقم الأكبر في تحقيق البطولة، ومازيمبي الكونغولي والمتقدم في التصنيف بالشهر الجاري، والترجي التونسي والوداد المغربي، بعد وصولهما للمباراة النهائية بالنسخة الماضية.
ومن المقرر أن تقام قرعة البطولتين الأحد المقبل، بمقر الاتحاد الإفريقي بالقاهرة، حيث سيشارك الزمالك بجوار الأهلي في دوري الأبطال، فيما سيتواجد المصري وبيراميدز سبورت بالكونفدرالية.
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