كامل السيد يكتب ثورة يوليو وقانون الإصلاح الزراعى الأول

ثورة يوليو وقانون الإصلاح الزراعى الأول :

بقلم / كامل السيد

قامت ثورة 23 يوليو 1952 وأصدرت قانون الإصلاح الزراعى الأول بتحديد ملكية الأرض الزراعية بمائتى فدان للأسرة ومائة فدان أخرى للأبناء وأعطتهم مهلة للتخلص من الأراضى الزراعية الزائدة بالبيع خلال مدة معينة وقامت بتطبيق القانون بعد إنتهاء المهلة مسددة ثمن الأرض للإقطاعيين بما يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية آنذاك دفعة واحدة على أن يسددها الفلاحون الملاك الجدد على أقساط سنوية بفائدة لمدة ثلاثون عاما حيث تم توزيع الأرض على الفلاحين بواقع من 2 إلى 5 أفدنة لكل أسرة وقد أخذت الثورة نصف مليون فدان من 342 إقطاعى تم توزيعها على 100 ألف أسرة مصرية معدمة نقلته الثورة من أجراء إلى ملاك ليرتقوا السلم الإجتماعى مستفيدين من مجانية التعليم لتعليم أبنائهم ليرتقوا هم أيضا السلم الإجتماعى ليكون منهم المحاسب والطبيب والمهندس والمدير والضابط ووكيل النيابة والقاضي وأستاذ الجامعة والدبلوماسي مشكلين الطبقة الوسطى الجديدة بحيث لم يعد الفقر إرثا والغنى إرثا والجهل إرثا والمهنة إرثا .

وبالرجوع لتاريخ ملكية الأراضى الزراعية فى مصر ( د عاصم الدسوقى ) نعلم جميعا أن الأراضى الزراعية المصرية كانت ملكا لمحمد على باشا الجندى الأمى الألبانى الجنسية الذى حكم مصر ولأولاده من بعده

وبعد أن ضعفت سيطرة الحكم وقدرته على إدارة تلك الأراضى الزراعية المترامية الأطراف مما عرضها لسرقة المحاصيل ووقوع الحرائق أن قام ملك مصر بتوزيع بعض الأراضى على بعض المقربين القادرين على حماية أراضى الخاصة الملكية وكان معظمهم غير مصريين منهم الأتراك والأكراد والمغاربة ولذا كانت ملامح هؤلاء الإقطاعيون الجدد غير مصرية من حيث اللغد ولون البشرة وطريقة الحياة