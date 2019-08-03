كامل السيد يكتب : لمحافظ القليوبية من جديد لعل وعسى :

سيادة المحافظ لن نمل أو نكل من طرح المشكلات الملحة عليكم لعلنا يوما نجد صدى لما نقول وقلت فلنعرضها مجزأة بدلا من عرض الكثير منها دفعة واحدة تسهيلا للحل حيث توجد مشكلتان ملحتان فى خضم المشاكل المتراكمة المتزايدة والتى طرحتها من قبل وأطراف عدة عليكم وهما : أولا : التجريبيات فى بنها العسل : 1. التعليم التجريبي يهم أبناء الطبقة المتوسطة لتميزه ولقدرتهم على تحمل أعبائه المادية عن التعليم الخاص المبالغ فى مصروفاته حيث يوجد مشكلتان ملحتان تعرفهما وأجهزتك المختصة جيدا منذ قدومك للمحافظة وأنت رجل تعليم جامعى وكنت نائب رئيس جامعة لديه الخبرة ومعرفة أهمية مانطرحه عليكم : 1. كنا نسمع ونرى الفصل الطائر ولكننا لم نسمع عن المدرسة الطائرة خارج المربع السكنى حيث تم إخلاء مدرسة الشهيد مدحت طلعت منذ 3 سنوات لعدم صلاحية المبنى وطلبة المدرسة يتنقلون بين المدارس الأخرى تلو الأخرى مثل مدرسة ناصر ثم إلى مدرسة الإعدادية القديمة خارج المربع السكنى التى يحيطها سوق وسط البلد بضجيجه ومواقف عربات الكارو والحناطير والسوزوكى إضافة لما يشاع عن بيع المخدرات وأعمال البلطجة وقد وعدت أولياء الأمور المحتجين على هذه الأوضاع بحل المشكلة خلال أسبوع من بدء الدراسة العام الماضى ولم يحدث وقد ذهبت السيدة نائبتكم وإجتمعت بإدارة المدرستين ووعدت بحلول لم تنفذ أيضا والعام الدراسى الجديد على الأبواب والمشكلة لازالت قائمة مما يهدد بتكرار تجمهر أولياء الأمور مع بداية العام الدراسي الجديد والأمر يحتاج لقاء مع ممثلى أولياء الأمور للوصول لحل توافقى ومرضى قبل بدء العام الدراسى مع ضرورة إنهاء الخلاف بين مجلس مدينة بنها وهيئة الأبنية التعليمية لحسم إعادة بناء مدرستهم الأصلية 2 . هناك تجريبيات حصل طلبتها على الصف السادس الإبتدائى هذا العام وينتظرون الإلتحاق بالصف الأول الإعدادى التجريبي ومدرستهم ليس بها فصول إعدادى مثل مدرسة الشهيد مصطفى عمر بيومى ويحتاجون لحل مشكلتهم ولو كان قد تم إعادة بناء مدرسة الشهيد مدحت طلعت حيث كان سيستغرق بناؤها 6 أشهر لما كانت هناك مشكلة وأنتم كما تقولون أنكم ممثلى الرئيس السيسى فى المحافظة فإن الرجل يسابق الزمن وينفذ المشروعات العملاقة فى نصف زمنها المقرر وأنت لسه راجع من مؤتمر الشباب مع الرئيس والشباب إللى كله حماس علما بأن وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية طه عجلان المرقى وكيلا لوزارة التربية والتعليم بالإسكندرية والمسئول الأول عن المشكلة والذى شغلكم كثيرا فى بداية العام الدراسى بحضور الحفلات المختلفة والذى تشيدون به فى إجتماعات المجلس التنفيذى لم يفعل شيئا لكن الترقى فى بلادى ليس له علاقة بالكفاءة ثانيا : توقف مشاريع الصرف الصحى ومياه الشرب : هناك مشروعات صرف صحى تم البدء بها بالعديد من قرى المحافظة ومتوقفة منذ عشرة أعوام مما يعد إهدارا للمال العام وزيادة التكلفة نتيجة رفع الأسعار الآن وحرمان المواطنين من التمتع بهذه الخدمة وفى مدينة بنها توجد مناطق جديدة محرومة من هذه الخدمة وأقترح على سيادتكم : تكليف أجهزتكم المحلية المختصة من رؤساء وحدات محلية بالقرى والأحياء ورؤساء المدن حصر هذه الحالات وبحثها مع هيئة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية ورئاستهم بالقاهرة ومع نواب البرلمان لهذه الدوائر لوضع خطة لإسئناف العمل والإنتهاء منه وفقا لبرنامج زمنى يتم متابعته بمعرفة أجهزتكم المختصة بمتابعة شخصية منكم وكذلك حصر مشاكل مياه الشرب الفعلية فالناس مثلا فى كفر الجزار مركز بنها يشكون مر الشكوى منذ 4 أشهر من إنقطاع مياه الشرب يوميا من الساعة 11 ليلا وحتى الفجر بشكل دائم صحيح أن السبب حفر بئر متميز بالقرية كأول تجربة فى المحافظة ولكن الوقت طال ومعاناة الناس تزداد ومهمتكم مواجهة ذلك خدمة للمواطنين ولزيادة معدلات الرضاء العام عن الحكم ولن يفيد مايتردد أنك ظلمت عندما أتوا بك محافظا القليوبية لأنك ليس لك فى عمل المحليات وأنك تنتظر تصحيح هذا الخطأ فى التغيير الوزارى القادم لتكون حيث تريد وزيرا للصحة أو التعليم العالى حيث كان يجب عليكم الإستقالة طالما لاتناسبك مهنة محافظ ويكفيك معاش وظيفة المحافظ الشهرى 10500 جنيه يعنى إنت كنت ظفعت أيه لصندوق المعاشات ؟ إضافة لمعاشك من وظيفتك الأصلية لكننا فى مصر بلد العجائب علما بأنه كان يمكنكم إعتبار وظيفة المحافظ إدارية وأنت قد سبق لك ممارسة أعمال إدارية متعددة بالجامعة ووظائف الإدارة معروفة وكان يكفيك توزيع الإختصاصات وتفويض السلطات ووضع الخطط من قبل هؤلاء ويكفيك وظيفة الرقابة والمتابعة