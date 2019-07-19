كامل الوزير: الإنتهاء من طريق «بنها – المنصورة» أكتوبر القادم

أجرى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، جولة تفقدية لمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق بنها /المنصورة بطول 73 كم وأعمال تنفيذ 5 كبارى علوية على الطريق ( كفر شكر وصهرجت وبشلا وطنامل واسنيت) بتكلفة إجمالية 1.236 مليار جنيه، حيث رافقه خلال الجولة رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري ورئيس الشركة القابضة للطرق والكباري والنقل البري.

وتفقد كامل الوزير، القطاعات الاربعة للطريق وكذلك الكباري التي يتم تنفيذها وتابع معدلات التنفيذ والتقى المهندسين والعمال بكافة القطاعات وشدد على أن تكون الأعمال على مدار الساعة للانتهاء منها كافة الأعمال سواء للطريق أو الكباري في شهر أكتوبر القادم، مع ضرورة تشغيل الاتجاه القادم من القاهرة الى المنصورة تجريبيا بكباري كفر شكر وصهرجت وبشلا قبل عيد الأضحى تيسيرا على المواطنين، كما شدد على الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة وتأمين سلامة المرور على الطريق بالتزامن معأعمال التطوير وتنفيذ الكباري.