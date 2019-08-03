كيلاكيت خامس مره – عرض الأعمال السحرية بمقابر القليوبية عرض مستمر.العثور علي عمل ملفوف بكفن على حجارة بموت طفل

التايم المصرية / وحيد العطار

في إطار إستمرار إنتفاضة شباب القليوبية في محاربة أعمال السحر والشعوذة والبحث عن الأعمال المدفونة بالمقابر وبعد أن قامت العديد من قري القليوبية بتطهير مقابرهم من أعمال السحر والشعوذة وذلك من خلال تدشين حملات على الفيس بوك فقد حذي شباب قرية فرقشندة مركز طوخ بمحافظة القليوبية هذا الحذو وقام اليوم مجموعة من رجال وشباب القرية بحملة لتطهير مقابر القرية وإذا بهم وهم بين المقابر ينظفون أمام المقابر إذ بالمفاجأة يجدو عملا ملفوف بكفن على حجر طوب معمول بموت طفل هذا وقد ناشد شباب قرية فرقشندة مركز طوخ بمحافظة القليوبية رجال الدين ومشايخ وشباب القرية بضرورة مشاركة الجميع لتطهير المقابر من أعمال السحر والشعوذة الموجودة بمقابر القرية جدير بالذكر أن قرية فرقشندة مركز طوخ بمحافظة القليوبية من أقدم القري بمحافظة القليوبية وهي قرية العلم والعلماء حيث أن أشهر أبناء القرية الأمام الليث إبن سعد أشهر علماء زمانه والإمام القلقشندي هذا وقد أكد شباب القرية أن حملة تطهير المقابر مستمرة حتى تطهير كل مقابر القرية لأنه لا يليق بقرية العلم والعلماء وجود مثل هذه الأعمال