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كجك رئيس مركز ومدينة ايتاى البارود يزور منشية النصر دعما للشباب

28 فبراير، 2019
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البحيرة : سعيد شتا

استعدادا لمسابقة اجمل قرية قام السيد الاستاذ محمد نعمة كجك رئيس مجلس المدينة بزيارة ميدانية لقرية منشأة النصر ابوشادي لتفقد الأعمال وتقديم الدعم والمساندة وكان بصحبته الاستاذ اشرف الزهيري رئيس مجلس قرية ششت الانعام والاستاذ صلاح جاد وذلك لمتابعة مايقوم به شباب الخير في القرية والقائمين عليها بأعمال التشجير والتجميل وعمل رصيف مشجر في منتصف الشارع الرئيسي في القرية وطالب رجال منشية النصر (ابو شادى ) بازالة التعديات ونقل عماويد الكهرباء لمنتصف الشارع وتغطية 60 متر من المصرف امام الوحدة الصحية

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