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كجك رئيس مركز ومدينة ايتاي البارود يهنئ أوائل الشهادة الثانوية العامة بإدارة ايتاي البارود التعليمية

18 يوليو، 2019
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كجك رئيس مركز ومدينة ايتاي البارود يهنئ أوائل الشهادة الثانوية العامة بإدارة ايتاي البارود التعليمية

البحيرة : سعيد شتا

في إطار منظومة الاهتمام بالطلاب في مراحل التعليم المختلفة و تحفيز الطلاب ، التي شدد عليها اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة.

يتقدم الأستاذ محمد كجك رئيس مركز ومدينة ايتاي البارود بخالص التهنئة القلبية لطلاب الشهادة الثانوية العامة و على وجه الخصوص الأوائل منهم بإدارة ايتاي البارود التعليمية للشعبة الأدبية و العلمية ( علوم – رياضة).

و أشاد ” رئيس المدينة ” بمجهود هؤلاء الطلاب و أسرهم خلال العام الدراسي ، و أنهم قدوة حسنة ونموذج مشرف لطلبة وطالبات مركز ايتاي البارود يحتذى بها لباقي زملائهم.

ويحث ” كجك ” أبناءنا الطلاب على مواصلة مسيرة النجاح والجد والاجتهاد للتفوق فى حياتهم المستقبلية ، كما سيتم تحديد موعد لتكريمهم ومنحهم شهادات تقدير، لتحفيزهم وتشجيعهم على مواصلة النجاح والتفوق.

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