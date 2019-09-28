كلاكيت أول مره .. وفاة طفلة عمرها 4 سنوات بعد إغتصابها وحرقها على يد أمها وخلاها وجدتها

وفاة طفلة عمرها 4 سنوات بعد إغتصابها وحرقها على يد أمها وخلاها وجدتها

التايم المصرية / وحيد العطار

في جريمة من أبشع الجرائم التي يمكن أن يتخيلها العقل البشري وهي أن أم ينتزع الشيطان من قلبها كل مشاعر الرحمة والحنان التي مطرها الله بها عن كل المخلوقات تقوم بحرق أجزاء حساسه في جسد إبنتهاا الطفلة الصغيرة التي تبلغ من العمر أربعة سنوات

الحكاية بدأت عندما إنفصلت الزوجة الشيطانة عن زوجها الكفيف تاركة طفلتان أماني 3سنوات والصغرى جنة 4 شهور في حضانة زوجها ولكن الزوجة الشيطانة عاودت بعد فترة من الزمن لترفع قضية بضم حضانة الطفلتين لها وبالفعل كسبت القضية وأخذت الطفلتين لتتركهنا مع ولادتها المدعوم صفاء. ع. ع. 41 سنة بقرية بساط كريم الدين برلين محافظة الدقهلية والتي يسكن معهم شقيق الأم

في الوقت الذي بلغت فيه الطفلة الصغرى جنة 4 سنوات و4 شهور يتبرأ الذئب البشري خال الطفلتين ويختار الطفلة الصغرى جنة ليغتصبها عدة مرات وتكون الجدة الشيطان الأكبر معينة له في كتمان سره وتقوم بحرق الطفلة البريئة جنة في أماكن حساسة بجسدها لتداري أفعال إبنها الدنيئة وتقوم الأم الشيطانة بتكتيف الطفلة حتى لا تهرب وعندما ظهرت رائحة الحروق الطفلة ذهب بها شياطين الإنس إلى مستشفى شربين العام الدقهلية ليكتشف الأطباء المأساة التي تعانيه الطفلة وقد إصيبت الطفلة بغرغرينا في أعضائها التناسلية الخارجية بسبب إغتصابها المتكرر وفشل كلوي نتيجة الحروق

وإضطر الأطباء إلى بتر الساق اليسرى لعدم وصول الدم إليها.

وتم تحويلها لمستشفى المنصورة العام لاستكمال العلاج حتى توفت صباح اليوم بسبب توقف عضلة القلب متأثرة بجروحها وحروقها

وقد تسلمت أجهزة الأمن تقرير المستشفى والذي جاء به

وفاة الطفلة جنة صباح اليوم السبت نتيجة وجود كلمات متفرقة من الجسم و أثار حروق بمنطقة الحوض حول الأعضاء التناسلية وتورم بالطرف اليسرى أثار حروق بالظهر ومناطق متفرقة من الجسم