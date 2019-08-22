كلاكيت تاني مره خناقات وفوضى بميدان الفلل ببنها معالي وزير الداخلية

كلاكيت تاني مره خناقات وفوضى بميدان الفلل ياوزير الداخلية

رصدت كاميرا التايم المصرية الان صوره من ميدان بنها بالفلل طبعا النهارده الخميس لاحظت خناقه واحده وده تطور في حد ذاته خطير فاذا توفر ألامن فلن يتجرأ الشباب علي مثل هذة الَمعارك وسيتم ردع الخا جين منهم على القانون وبالتالي تنتهي المشاهد غير الَمقبولة ولذا ينبغي تحرك الأمن وضرورة سيطرته على الموقف وعدم السماح لأعمال البلطجية التي تسئ لقسم ثاني بنها ويجب وتفعيل القانون على الجميع

ويقوم بعض الأهالي برصد االمشاكل خوف على الشباب من الضياع ويطلق أهالي مدينة بنها الهاشتاج #ميدان_الفلل_محتاج_الامن

ولذا نطالب السيد وزير الداخلية

السيد مدير أمن القليوبية

السيد مدير مباحث القليوبية

السيد رئيس مباحث قسم ثاني بنها

بسرعة تطبيق القانون خوفي على الشباب من الضياع

في ميدان الفلل بنها يسوده حالة من الفوضى