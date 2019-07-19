كلاكيت ثالث مرة – مقابر القليوبية مأوي لأعمال السحر والشعوذة

التايم المصرية / وحيد العطار

تشهد مقابر القليوبية حملات تطهير واسعة واسعة من أعمال السحر والشعوذة والتي إنتشر ظهورها في الفترة الأخيرة

فقد قام العديد من شباب ورجال قرية كفر منصور التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية بحملة تطهير لمقابر القرية من أعمال السحر والشعوذة وذلك بعدما لاحظ شباب قرية كفر منصور إنتشار ظاهرة العثور علي العديد من تلك الأعمال في العديد من قري المحافظة فقام شباب القرية بتدشين حملة علي صفحة شباب كفر منصور لتطهير مقابر القرية

هذا وقد أكد المشاركين في الحملة العثور علي 25 عمل من أعمال السحر والشعوذة موجودة في المقابر فقد عثر المشاركين في حملة تطهير المقابر علي طلاسم وعبارات غير مفهومة علي ملابس وأحجبة ملطخة بالدماء والعديد من تلك الأدوات المستخدمة في تلك الأعمال

هذا وقد أكد شباب القرية أنهم سوف يستكملون حملة التطهير لمقابر القرية يوم الجمعة القادم نظرا لأن مقابر القرية كثيرة لم يستطيعو الإنتهاء منها اليوم