كلاكيت ثاني مره – خطاء طبي يتسبب في بتر عضو ذكري لطفل حديث الولادة

التايم المصرية / وحيد العطار

للمره الثانية علي التوالي وبمحافظتين من محافظات مصر يتسبب الإهمال الطبي وعدم مراعاة الواجب الذي أقسم عليه الطبيب في بتر العضو الذكري لطفل حديث الولادة

المره الأولي كانت بمنطقة منطي بمحافظة القليوبية والتي تسببت فيه ممرضة بإحدي المراكز الطبية بإجراء عملية طهاره خاطئة تسببت في بتر العضو الذكري للطفل وقد نشرت التايم المصرية ذلك الخبر

إلا أن هذه المره الكارثة الكبري أن يكون السبب في الخطأ هو إثنان من الأطباء يتسبب خطئهم في عملية الطهاره في بتر العضو الذكري لطفل حديث الولادة بالشرقية

البداية

قام اليوم المواطن رضا شعيب علي مقيم بقرية بساتين الإسماعيلية بالشرقية بتحرير محضر بقسم شرطة بلبيس رقم 4814 لسنة 2019 يتهم فيه أطباء مستشفي الرمل المركزي بالإهمال الطبب أثناء عملية طهاره لنجله أحمد يبلغ من العمر عام واحد

فقد ذكر والد الطفل أنه توجه لمستشفى الرمل المركزي لإجراء عملية طهاره لطفله البالغ من العمر عام واحد وبعد عودتة للمنزل لاحظ وجود نزيف مكان عملية الطهاره وعند عودتة مره أخري للمستشفي للعيادة الخارجية لإجراء الكشف علي نجله أحمد أفاد الطيب المعالج حدوث خطأ في عملية وعند سؤاله عن الطبيب ” م. س. ” الذي أجري عملية الطهاره لم يجده وقرر الطببب المعالج أنه لابد من كي الجرح وبالفعل قام بكي الجرح ولكن الأب لاحظ تدهور حالة الطفل الصحية فتوجه مسرعا لمستسفي ناصر العام بالقاهرة وعند إجراء الكشف علي الطفل أوضح الأطباء أن المشكلة تكمن في الشخص الذي أجري عملية الطهاره بطريقة خاطئة وأن هناك غرغرينة وتم بتر جزء من العضو الذكري للطفل

هذا وقد أكد الدكتور خالد فوزي مدير مديرية الصحة بالشرقية أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية في الشكوي المقدمة من المواطن وإحالة الواقعة للنيابة العامة