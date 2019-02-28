أخبار مصر

كلمات الشجاعة للدكتور صلاح حسب الله في حق وزير النقل المستقيل بعد حادث محطة مصر

28 فبراير، 2019
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 الناقل محمد طارق

الراجل ده كان شجاعا فى تحمل المسئولية السياسية عن حادث قطار محطة مصر ،، وأشهد الله انه من أفضل من تولى وزارة النقل والمواصلات وكان يعمل ليل نهار لتطوير مرفق النقل والمواصلات فى ظل إمكانيات محدودة ،، رجل لم يسعى الى منصب يوما فى حياته بقدر حبه لبلده وسعيه لخدمتها .. شكرًا دكتور هشام عرفات على شجاعتك و وطنيتك .. وبشجاعة أيضا أقول كلمة حق أحاسب عليها امام الله حتى لو أغضبت البعض ..منقول من صفحة الدكتور صلاح حسب الله نائب البرلمان والمتحدث الرسمي له

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