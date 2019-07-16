كلية الآداب جامعة دمنهور عروسا متزينة بثوب علمي من طراز فريد

البحيرة : سعيد شتا

في صباح هذا اليوم ازدان قسم اللغة العربية وآدابها وارتسمت كلية الآداب جامعة دمنهور عروسا متزينة بثوب علمي من طراز خاص زاد من بهائه حضور كوكبة من قامات جامعة دمنهور من السادة النواب والعمداء والوكلاء والأساتذة وأعضاء هيئة التدريس ، فضلا عن أربعة من العلماء الكبار الذين أسسوا باجتماعهم لهذا اليوم المشهود ، جاء في مقدمتهم أستاذ الأساتذة أد/ عيد بلبع أستاذ النقد والبلاغة وعميد كلية الآداب جامعة المنوفية سابقا ، يجاوره جهبذ اللغة أد/ محمد عبد الحميد خليفة أستاذ النقد الأدبي ورئيس قسم اللغة العربية كلية التربية جامعة دمنهور .

وقد حل ضيفا على كلية الآداب الأديب الخلوق أد/ أسامة محمد البحيري أستاذ النقد الأدبي بجامعة طنطا ، كل هؤلاء الكبار في ضيافة صاحب البصمة الواضحة في الارتقاء بعلوم العربية أد/ محمد محمود أبو علي أستاذ النقد والبلاغة المساعد كلية الآداب جامعة دمنهور .

كان ذلك في المناقشة العلمية المائزة لنيل درجة العالمية ( الدكتوراه ) المقدمة من الباحث الجاد أ/ محمد النجار المدرس المساعد بقسم اللغة العربية بكلية التربية والتي أشرف عليها الكبيران أد/ عيد بلبع ، أد / محمد أبو علي ، وسبر أغوارها وزين أركانها الأستاذان أد/ محمد خليفة وأد/ أسامة البحيري بتعليقاتهما ، وهي بعنوان ( الإطناب بالاعتراض في تفسير الرازي دراسة في ضوء الدرس الأسلوبي ) .

وقد أفاد الحضور جميعا من هذه المناقشة الثرية ، ثم انفردت اللجنة لتقرير الحكم على رسالة الباحث حيث ارتأت اللجنة جدارة البحث والباحث بمنحه درجة العالمية ( الدكتوراه ) بمرتبة الشرف الأولى ، كما أوصت اللجنة بطباعة الرسالة وتداولها بين الجامعات المصرية نظرا لقيمة الرسالة العلمية وما بذله فيها الباحث من جهد بان في تعليقات الأساتذة الكبار عليها .

مبارك للباحث

وشكرا للجنة الموقرة

وإلى الأمام دائما …