كلية الحاسبات والمعلومات بالنوبارية تضاف إلى العقد الفريد لكليات جامعة دمنهور هذا العام

كلية الحاسبات والمعلومات بالنوبارية تضاف إلى العقد الفريد لكليات جامعة دمنهور هذا العام

البحيرة : سعيد شتا

تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والأستاذ الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور استقبلت الجامعة جميع الطلاب وأولياء أمورهم لإجراء عملية التنسيق الإلكتروني وفقا للمواعيد المعلنة من قبل مكتب التنسيق حيث بدأت المرحلة الأولى يوم الأحد 7/21وحتي الخميس7/25 وتم إضافة طابع تنسيق لكلية الحاسبات والمعلومات بالنوبارية وكذلك وفرت الجامعة كل سبل الراحة للطلاب من معامل مجهزة وموظفين ذوي خبرة يقدمون النصح والإرشاد للطلاب واولياء أمورهم كل ذلك تحت التوجيه وإلإرشاد المباشر للأستاذ الدكتور عبيد صالح رئيس الجامعة ..

وفي هذا السياق صرح الدكتور عبيد صالح أن مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، والذي ينص على إنشاء كلية الحاسبات والمعلومات بالنوبارية بجامعة دمنهور تهدف إلي إعداد كوادر متخصصة في تقنية نظم المعلومات لديهم قدرات ومهارات علمية وعملية عالية الجودة في برمجيات تقنية المعلومات الحديثة وعلوم الحاسب وتطويعهم لحل المشكلات المجتمعية حيث تفتقر الأعمال التخصصية إلى وجود خريجين متخصصين في البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات ولديهم أيضا المعرفة العلمية والعملية في مجال المعلومات … كذلك تلبية احتياجات سوق العمل المحلى والدولي بتوفير خريجين لديهم القدرة على إنتاج البرمجيات التي تخدم المجتمع البحراوي وأيضا التخصصات المختلفة التي يحتاجها المجتمع …

هذا وقد صرح الأستاذ ماهر الخويسكي مدير عام شؤون التعليم والطلاب بالجامعة أن أهم المستجدات لهذا العام هو إضافة طابع تنسيق لكلية الحاسبات والمعلومات بالنوبارية لتضاف إلى العقد الفريد لكليات الجامعة وتبدأ انطلاقتها للعام الجامعي الجديد ….

ومن الجدير بالذكر أيضا أن الكليات التي تستوفي إعدادها بجامعة دمنهور في المرحلة الأولى هي الصيدلة والطب البيطري

تتلقى أماكن بالمرحلة الثانية بكليات العلوم والتمريض والتربية والآداب والتجارة والتربية للطفولة المبكرة والزراعة والتربية النوعية ..

أعداد الطلاب المقبولين بكل كلية لا يتم معرفته إلا بعد ظهور نتائج المراحل

بالنسبة للتحويلات في المستجدين في نفس العام يتم لتقليل الاغتراب الكترونيا وفي الحدود التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات كما يمكن التحويل لنقل عمل الوالد إداريا اوللظروف الصحية للطالب وفقا لقرارات المجلس الأعلى كما يمكن التحويل للبرامج الخاصة.

أما عن الأعداد التي تقدمت للتنسيق بمعامل الجامعة خلال الثلاثة أيام الماضية هي ( ١١١٥) طالب وطالبة … ويتبقي غدا الخميس اليوم الأخير للمرحلة الأولي