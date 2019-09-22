كمال حسنين عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية ورئيس حزب الريادة يرفض المساس بالدولة المصرية ويصف المؤامرة علي مصر بانها اعمال شيطانية

أعلن كمال حسنين عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية رئيس حزب الريادة أن بيان أحزاب الدستور والتحالف الشعبي يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن المؤامرة على الدولة المصرية وعلي مؤسساتها تسير بمخطط شيطاني تديرة وتمولة وتدعمة جهات خارجية ويتم تنفيذه ويا للأسف أفراد من هذا الوطن يستظلون بسماءة ويشربون من ماء النيل ويعيشون من خيره وتامرون علية لا يشاهدون بعينهم التي أصابها العمي. .عمي القلب والبصيرة ما يتم علي أرض مصر من إنجازات في شتي مناحي الحياة إنجازات يغفي عنها الخائن والتآمر أن المقاول الهارب في اسبانيا ومن علي شاكلة من خونة مثل غنيم وصباحي وأحزاب الغدر والعمالة. .الدستور. التحالف الشعبي. الكرامة هم أدوات وجزء من أضلاع المؤامرة علي الدولة المصرية .

وصرح كمال حسنين أن ألمؤامرة علي مصر سوف تفشل فشلا ذريعا لصلابة الشعب المصري ووحدتة وتماسكة