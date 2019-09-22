أخبار مصر

كمال حسنين عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية ورئيس حزب الريادة يرفض المساس بالدولة المصرية ويصف المؤامرة علي مصر بانها اعمال شيطانية

22 سبتمبر، 2019
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أعلن  كمال حسنين عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية رئيس حزب الريادة أن بيان أحزاب الدستور والتحالف الشعبي يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن المؤامرة على الدولة المصرية وعلي مؤسساتها تسير بمخطط شيطاني تديرة وتمولة وتدعمة جهات خارجية ويتم تنفيذه ويا للأسف أفراد من هذا الوطن يستظلون بسماءة ويشربون من ماء النيل ويعيشون من خيره وتامرون علية لا يشاهدون بعينهم التي أصابها العمي. .عمي القلب والبصيرة ما يتم علي أرض مصر من إنجازات في شتي مناحي الحياة إنجازات يغفي عنها الخائن والتآمر أن المقاول الهارب في اسبانيا ومن علي شاكلة من خونة مثل غنيم وصباحي وأحزاب الغدر والعمالة. .الدستور. التحالف الشعبي. الكرامة هم أدوات وجزء من أضلاع المؤامرة علي الدولة المصرية .
وصرح كمال حسنين أن ألمؤامرة علي مصر سوف تفشل فشلا ذريعا لصلابة الشعب المصري ووحدتة وتماسكة
وقال كمال حسنين أن حزب الريادة بقياداتة واعضاؤة يعلن رفضة لبيان أحزاب قوي الغدر والخيانة الدستور و التحالف الشعبي وأعلن كمال حسنين حسين أن حزب الريادة بمختلف المحافظات والمراكز والاقسام يعلن تأييده ومساندتة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأني مصر الحديثة ودعمة للقوات المسلحة المصرية في حماية الوطن من أعداء الخارج وكذا دعم الشرطة المصرية التي أمن وأمان المواطن بالداخل عاشت مصر حرة أبية تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر

 

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