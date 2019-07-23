كوارث الزواج العرفي – زوجة في قضية خلع من زوجها العرفي ” أخاف أن لا أقيم حدود الله “

كوارث الزواج العرفي – زوجة في قضية خلع من زوجها العرفي ” أخاف أن لا أقيم حدود الله ”

التايم المصرية / وحيد العطار

تقدمت سيدة بمحافظة الأسكندرية بدعوي خلع من زوجها متنازلة له عن كافة حقوقها الشرعية والمادية من أجل الطلاق

وذكرت تلك السيدة أن السبب في ذلك هو قيام زوجها بنشر صور خاصة بها علي وسائل التواصل الاجتماعي وإرسالها إلي أصدقائها في العمل

وجاء في أقوال الزوجة

أنها تزوجت من ذلك الرجل بعقد زواج عرفي وبعد فترة من الزواج فوجئت الزوجة أن زوجها يقوم بنشر صورها الخاصة علي شبكات التواصل الاجتماعي فيس بوك وتوزيعها علي زملائها بالعمل وعندما طلبت منه الطلاق إنهال عليها بالضرب وإتهمها بسرقة مبلغ مالي منه

وقالت الزوجة أنه إمتنع عن الإنفاق عليها منذ فترة ولذلك فهي تخشي أن لا تقيم حدود الله.

فقامت الزوجة بالتوجه لمحكمة الأسرة ورفع دعوي قضائية بالغلع والتنازل عن كافة حقوقها الشرعية والمادية ورفعت الدعوي رقم 60960 جنح دائرة الرمل

كما جاء تقرير مديرية التضامن الإجتماعي والمستشار القانوني بإستدعاء الزوج والزوجة وحكمين عدل بينهما ولم يحضر الزوج وأصرت الزوجة علي الخلع فأرسلت مديرية التضامن الإجتماعي تقريرها الذي أفاد برفض الزوجه كل مساعي الصلح

وأصدرت المحكمة قرارها بطلاق الزوجة طلقة بائنة وإلزام الزوج بالمصاريف