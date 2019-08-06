كوريا الشمالية تطلق المزيد من الأسلحة وتدين التدريبات العسكرية الأمريكية

واصلت كوريا الشمالية تكثيف تطويرها للأسلحة من خلال إطلاق صاروخين باليستيين قصيري المدى في البحر يوم الثلاثاء أثناء هجومها على الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لاستمرار المناورات العسكرية التي تقول كوريا الشمالية إنها قد تعرقل الدبلوماسية النووية الهشة.

جاءت الجولة الرابعة من إطلاق كوريا الشمالية للأسلحة في أقل من أسبوعين وسط توقف تام للمفاوضات النووية وبعد أن رفض الرئيس دونالد ترامب مرارًا أهمية التجارب الأخيرة في البلاد على الرغم من التهديد الذي تشكله الأسلحة لحليف كوريا الجنوبية والقواعد الأمريكية هناكيقول الخبراء إن تقليل ترامب من شأن عرض أسلحة كوريا الشمالية قد أتاح للبلاد مجالًا أكبر لتطوير قدراتها العسكرية في الوقت الذي تحاول فيه تعزيز النفوذ قبل المفاوضات، والتي قد تستأنف في وقت ما بعد انتهاء تدريبات الحلفاء في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقد نبه الجيش الكوري الجنوبي المراسلين إلى عمليات الإطلاق قبل دقائق من شجب وزارة الخارجية الكورية لواشنطن وسول من بداية التدريبات المشتركة يوم الاثنين. وقال بيان الوزارة إن التدريبات التي تعتبرها كوريا الشمالية بمثابة بروفة لغزو، تترك البلاد “مضطرة لتطوير واختبار ونشر الوسائل المادية القوية الضرورية للدفاع الوطني”.

وقال بيان لمتحدث باسم مجهول إن بيونج يانج ما زالت ملتزمة بالحوار، لكنها قد تسعى إلى “طريق جديد” إذا لم يغير الحلفاء مواقفهم.

وأضاف البيان “إنه أمر بديهي للغاية الا يمكن توقع إجراء حوار بناء في وقت تجرى فيه ممارسة حرب محاكاة تستهدف شريك الحوار.. لا نزال علي موقفنا بشأن حل القضايا من خلال الحوار. لكن ستكون ديناميات الحوار غير مرئية طالما استمرت التحركات العسكرية العدائية.”