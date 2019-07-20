كوريا يقرب نجم الملكي من أتلتيكو مدريد

وأفادت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية بأن ​أنخيل كوريا​ اقترب من الرحيل عن أتلتيكو مدريد للحصول على الأموال من أجل التعاقد مع الكولومبي جيمس رودريجيز نجم ريال مدريد في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن نابولي وتوتنهام أيضًا من المهتمين بضم كوريا إلا بينما ذكرت شبكة سكاي سبورتس الإيطالية أن ميلان يعتبر كوريا المهاجم المثالي لقيادة هجومه في الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ميلان مستعد للتخلي عن مهاجميه سيلفا وكوتروني في الميركاتو الحالي لتدعيم صفوفه بصفقات أخرى.

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ​ميلان​ الإيطالي بات قريبًا من الحصول على خدمات الأرجنتيني الشاب إنجيل كوريا نجم أتلتيكو مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.