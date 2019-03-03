لأول مرة بجامعة دمنهور مجلس جامعة بأعضاء هيئة التدريس

البحيرة : سعيد شتا

اجتمع اليوم الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور ، بالعديد من أعضاء هيئة التدريس بمختلف كليات الجامعة بقاعة الاجتماعات ..

بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء حادث القطار الأليم بمحطة مصر محتسبًا شهداءنا عند الله “عز وجل” سائلًا الله لهم واسع الرحمة والمغفرة ولأسرهم الصبر والسلوان ومتمنيا لجميع المصابين الشفاء العاجل. والتأكيد علي الوقوف يدا واحدة خلف القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤكدا على أن مصر كانت فى لحظة فارقة، حتى تسلم إدارتها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعمل بشكل مستمر للتغلب علي إشكاليات الماضي التى كنا نعاني منها، حيث لا تعليم ولا صحة ولا بنية تحتية، وعمل على تثبيت أركان الدولة بمختلف النواحي من أجل الدولة المصرية التي ننتمي لها.

وأكد الدكتور عبيد صالح، أن الهدف من هذا الاجتماع هو صياغة طرق جديدة للارتقاء بالبحث العلمي والنشر الدولي للجامعة فى كافة المجالات وكذلك تأهيل شباب أعضاء هيئة التدريس للحصول على المنح الدولية والمشروعات التنافسية.

وأشار صالح ، إلى أن الهدف الأساسي أن يكون هناك حلقة وصل بين إدارة الجامعة وشباب أعضاء هيئة التدريس ، كتجربة جديدة للتواصل والتي أسهمت بشكل كبير على حل العديد من المشكلات مما يعمق الارتباط بين الجامعة وشباب أعضاء هيئة التدريس. وأكد أن جامعة دمنهور هي جامعة بلا أسوار ..

وأضاف أن المجلس سيعمل على مناقشة مشكلات الكليات وطرح الاقتراحات للحلول الممكنة فى العديد من الموضوعات الهامة ومنها: المشروعات البحثية، وتطوير المعامل وإمكانياتها واقتراح موضوعات بحثية تهم المجتمع وتعالج مشكلات مجتمعية وتعمل على بناء الدولة وتحقيق الرؤية المستقبلية فى التقدم.