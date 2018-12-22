لأول مره علي مستوي الجامعات المصرية آداب جامعة دمنهور تحصل على الاعتماد الدولى الأيزو 9001/2015

البحيرة: سعيد شتا

تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى واللواء هشام أمنه محافظ البحيرة والأستاذ الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور حصلت كلية الآداب على الاعتماد الدولى الأيزو 9001/2015 من مجلس الاعتماد الأوروبي كأول كلية تحصل على الأيزو على مستوى جمهورية مصر العربية .

وأعرب الأستاذ الدكتور عبيد صالح عن سعادته للحصول على الايزو مؤكدا على أن الحديث عن إصلاح وتطوير التعليم ينطوي على الرغبة في إرساء دعائم التطور والتحديث ، وتوفير مقومات الإبداع والإبتكار في عالم تتسارع فيه منتجات العقل البشري إذ أن التغيرات العميقة التي لحقت بالنظام الدولي والإقليمي في المجالات المختلفة وضرورة ربط التعليم الجامعي بالاهتمامات والحاجات اليومية للمواطنين يتطلب إعادة النظر في وظائف الجامعات ، وكيفية توفير مخرجات ملائمة لسوق العمل ، والتأكيد على تطوير الاداء الجامعي ووضع مؤشرات للاداء تتفق مع تغير الادوار الاستراتيجية للتعليم الجامعي.

وأكد صالح أيضا على ما يزيد أهمية الايزو هو أن الحصول على هذه الشهادة يمنح المؤسسة التي حصلت عليها الحق في دخول هذه الأسواق الضخمة، فهي تعطي ميزة تنافسية للمؤسسات التي حصلت عليها وتسهيل التبادل و توحيد الأنماط و الأسس المتبعة في أرجاء العالم.

وأوضحت الأستاذ الدكتور حنان الشافعى عميد كلية الآداب أن هناك أمور يجب على الجامعة أن تحرص عليها حتى تضمن لها الاستمرارية في التميز و التطور وهى الأهتمام بالبحوث والتطوير و بالتدريب والتنمية البشريةوالعمل على تحقيق الريادة التقنية وتشجيع العمل الجماعي والابتكار وفتح خطوط الاتصال واستمراريتها.