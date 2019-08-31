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لإنقاذ الدجاج من الذبح.. سائحة تعض فرارجي وتصف المارة بـ الجهلة

31 أغسطس، 2019
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أظهرت لقطات فيديو قيام سائحة بريطانية بعض بائع طيور “فرارجي” في المغرب، حيث حاولت منعه من ذبح الدجاج.

ونشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية فيديو للسائحة المجهولة، التي تصرخ بلكنة تدل على أنها من جنوب المملكة المتحدة، حيث هاجمت البائع والمتسوقين المحليين في طنجة الأسبوع الماضي.

وبعد أن وصفت المتسوقين بالجهلة، صعدت فوق قفص الدجاج، وحاولت منع البائع من فتحه قبل أن تعتدى عليه وتعضه في يده.

وبعد صراع طويل، قام المارة بالسيطرة عليها وتسليمها إلى الشرطة، التي أودعتها المستشفى مصابة بحالة من الهيستريا.

وأثارت الحادثة غضب المغاربة، اللذين اتهموا المرأة باحتقار الثقافة المحلية، وذلك بعد تداول الفيديو الذي وصلت نسبة مشاهدته إلى 425 ألف حيث ظهرت السيدة البريطانية في حالة من الغضب، وتقوم بعض البائع.

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