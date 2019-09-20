لاعبو الزمالك يرفضون تسلم الميداليات الفضية.. شاهد السبب

رفض لاعبو فريق الزمالك والجهاز الفني للفريق بقيادة الصربي ميتشو استلام الميداليات الفضية المخصصة لصالح الفريق الوصيف.

كان نادي الزمالك خسر بطولة السوبر المصري 2018 على يد غريمه الأهلي بهدفين مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب “برج العرب” بالاسكندرية.

وأفاد مراسل مصراوي، بأن اللاعبون رفضوا استلام الميداليات بسبب هجوم جمهور الأهلي وتوجيه السباب لهم بجانب مسئولي القلعة البيضاء.

مجلس إدارة نادي الزمالك أعطى تعليمات للاعبين بعدم تسلم الميداليات ومغادرة الملعب على الفور.

جدير بالذكر أن آخر تتويج بلقب السوبر حققه الزمالك في نسخة 2016 بعد الفوز على الأهلي (3-1) بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة في وقته الأصلي بالتعادل السلبي.