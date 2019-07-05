لاول مرة في تاريخ الصحافة المصرية..القضاء الاداري يلزم وزير الداخلية بعمل بطاقة رقم قومي بمهنة صحفي لعصام ابو النجا

كتب طارق درويش

قضت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة بالزام وزير الداخلية بعمل بطاقة رقم قومي للصحفي عصام ابو النجا والزام نقابة الصحفيين بمصروفات الدعوي لامتناعها دون وجه حق عن ختم البطاقة للمدعي كونه صحفيا وحصل علي حكم من محكمة استئناف عالي القاهرة بالقيد الاستئنافي في جداول نقابة الصحفيين و تقاعست النقابة عن تنفيذ الحكم لوجود خلافات بين ابو النجا وبعض اعضاء مجلس النقابة تتعلق بسقوطهم في دائرة المجاملات واشياء اخري

الحكم الذي اصدرته محكمة القضاء الاداري هو الاول من نوعه في تايخ نقابة الصحفيين ويعد مبدأ جديدا تقام عليه الحقوق