لجنة ولاد الكبار بالشهادة الاعدادية(أسامة نصار) بإدارة

القليوبية عبير محمد

أثار ماحدث يوم الخميس الموافق التاسع من شهر مايو فى لجنة أسامة نصار والمخصصة لامتحان الشهادة الاعدادية بالقليوبية والتى أصبح لقبها لجنة ولاد الأكابر غضب الجميع حيث قام كل من م. ح عضو بارز فى إدارة المتابعة بالإدارة وم.ف العضو الابرز فى العلاقات العامة بتهئة اللجنة لكى تستقبل نجل كل منهما بعدما حصلوا على درجات ضعيفة فى الترم الاول وفشلت التهئة الأولى. وبدأت التهيئة بالمساعدة فى اختيار الأستاذ م. ع موجه تربية اجتماعية ديوان عام الادارة فى والأستاذ ا. ب مراقب اول. بل لم يكتفوا بذلك بل ساعد العضو الابرز م. ف فى العلاقات العامة بالإدارة على انتداب نحو ١٠ أفراد او يزيد إلى لجنة أسامة نصار فى مهمة رسمية وهى محاولة إنجاح نجله والذى حصل على مجموع ٨٠ درجة من ١٤٠. قائلا لهم الواد لازم يجيب ثانوى عام. وهذا كله على مراى ومسمع من المسؤلين بالإدارة مما آثار غضب الجميع من أولياء الأمور مطالبين بوضع حد لهذه المهزلة حتى يحصل أبنائهم على حقهم ولا يفضل احد عليهم