لقاء مسؤولين ومباحثات اقتصادية.. ملخص زيارة “السيسي” للنمسا

شهدت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمقر إقامته بالعاصمة النمساوية فيينا، العديد من التفاصيل على مدار 4 أيام، و التقى خلالها الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها الرئيس إلى النمسا.

وأجرى السيسي مباحثات موسعة مع الرئيس النمساوي، أعرب في مستهلها عن تقدير مصر لحفاوة الاستقبال النمساوي، مشيدا بعلاقات الصداقة المصرية النمساوية المتينة والممتدة، وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة خلال الفترة الأخيرة، معربًا عن تطلع مصر لتعميقها وتعزيزها، لا سيما على المستويين الاقتصادي والتجاري من خلال تعظيم حجم الاستثمارات النمساوية في مصر.

وأكد الرئيس السيسي أن الاستثمارات والصناعات النمساوية لديها فرصة كبيرة حاليًا للتواجد في السوق المصرية للاستفادة من البنية التحتية الحديثة في مصر وللنفاذ منها إلى الأسواق الأفريقية، خاصةً في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى عام 2019 واتفاقيات التجارة الحرة التي تجمع مصر مع مختلف التكتلات الاقتصادية الإقليمية، مؤكدًا الترحيب الشعبي في مصر بالتعاون مع النمسا وزيادة استثماراتها وأنشطتها التجارية.

جلسة مباحثات ومؤتمر صحفي مشترك مع المستشار النمساوي

كما عقد الرئيس السيسي جلسة مباحثات على مستوى القمة مع المستشار النمساوي سيباستيان كورتز، وشهدت المباحثات تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة حيث أشاد “كورتز” في هذا الصدد بالإصلاحات الاقتصادية الشاملة في مصر، والتي كان مؤداها التحسن الملحوظ في مؤشرات الاقتصاد المصري.

وأكد الجانبان أهمية عقد اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني في أقرب فرصة لوضع تصور محدد للمشروعات التي يمكن تدشينها مستقبلًا بين البلدين، حيث تم التوافق حول عقدها خلال عام 2019 للمرة الأولى منذ عام 2010، الأمر الذي من شأنه أن يعمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وإحداث نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية المصرية النمساوية، خاصةً بمشاركة الشركات النمساوية في تنفيذ المشروعات القومية العملاقة في مصر كتنمية المحور الاقتصادي لمنطقة قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة.

اتفاقيات ومذكرات تفاهم مشتركة

وشهد الرئيس والمستشار النمساوي التوقيع في ختام المباحثات على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة بين الجهات الحكومية المعنية في البلدين للتعاون في عدد من المجالات كالتكنولوجيا والابتكار، وتشجيع ريادة الأعمال، وتعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية، والتعليم العالي، والسكك الحديدية، عقب ذلك عقد مؤتمر صحفي مشترك بين الجانبين.

زيارة المجلس الوطني النمساوي “البرلمان”

وزار الرئيس، المجلس الوطني النمساوي “البرلمان”، وكان في استقباله فولفجانج سوبوتكا رئيس المجلس وأكد “سوبوتكا” ترحيبه بزيارة الرئيس إلى النمسا، مشيرا إلى العلاقات المتميزة التي تربط الشعبين المصري والنمساوي، وموضحًا حرص بلاده على دعم مصر في جهودها لتحقيق التنمية الشاملة، التي شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وتعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما على الصعيد البرلماني. وتناول اللقاء بحث سبل تفعيل أطر التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، ودفعها نحو آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة، لا سيما في المجالين السياحي والثقافي.

الاجتماع السياسي لرؤساء الدول والحكومات

وشارك الرئيس السيسي، في الاجتماع السياسي لرؤساء الدول والحكومات في إطار المنتدى الأوروبي الأفريقي رفيع المستوى بفيينا وألقى الرئيس كلمة خلال الجلسة. كما شارك الرئيس، في جلسة الحوار رفيع المستوى تحت عنوان “الانتقال بالتعاون إلى العصر الرقمي”، في إطار المنتدى الأوروبي الأفريقي بفيينا. والتقى الرئيس السيسي كريستالينا جورجييفا، الرئيس التنفيذي للبنك الدولي، بفيينا، وأكد حرص مصر على دفع التعاون مع البنك الدولي كشريك في عملية التنمية المستدامة في مصر.

كما التقى الرئيس السيسي ماريان شاريتس رئيس وزراء سلوفينيا على هامش مشاركته في أعمال منتدى أوروبا – أفريقيا بالعاصمة النمساوية فيينا وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، كما تم أيضا بحث تنشيط وزيادة التعاون التجارى والاقتصادى خلال الفترة المقبلة. والتقى الرئيس السيسي، جوزيف موسكات رئيس وزراء مالطا، على هامش فعاليات منتدى “أوروبا – أفريقيا”، المنعقد في العاصمة النمساوية “فيينا”. وتناولت المباحثات القضايا الإقليمية، خصوصا مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والملف الليبي، حيث إن مالطا دولة جوار لليبيا وتتأثر بشكل مباشر بما يحدث فيها. واستعرض السيسي الجهود المصرية فيما يتعلق بالملف الليبي، لافتا إلى أن رئيس وزراء مالطا أعرب عن تقديره لجهود مصر والرئيس السيسي في هذا الإطار.

لقاء رؤساء كبريات الشركات النمساوية

والتقى في ختام زيارته اليوم، بعدد من رؤساء وممثلي الشركات المصرية والنمساوية وأعضاء بمجلس الأعمال المصري النمساوي، العديد من التفاصيل حول سبل تعزيز الاستثمارات النمساوية في مصر والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لإيجاد البيئة المواتية للاستثمار وزيادة التجارة البينية، فضلا عن فرص الاستثمار المتاحة، ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري والمشروعات القومية التي يتم تنفيذها.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مصر بوابة لأفريقيا والشرق الأوسط وتتوافر فيها كافة مصادر الطاقة والبنية التحتية الحديثة، وشبكة طرق جديدة ورفع كفاءة الموانئ والمطارات والمدن الجديدة، مشددًا على توافر البيئة التشريعية التى أصبحت متوفرة فى مصر حاليًا بالإضافة إلى تكلفة العمالة المنخفضة.

وأكد الرئيس السيسي، أن مصر تربطها علاقات سياسية خارجية متوازنة مع كافة دول منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن تلك العلاقات تتسم بالتوازن والبناء والتنمية والاحترام المتبادل والتعاون، مشددًا على أهمية توطين جزء من الخبرات والصناعات النمساوية في مصر لضمان استمرار الاستدامة وتكون ذات تكلفة جيدة-بحسب ما قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في تصريحات صحفية له-.

كما استعرض خلال اللقاء فرص الاستثمار التي تتمتع بها مصر خلال الفترة الحالية، كما عرض أيضا خلال اللقاء الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتسهيل مشكلات المستثمرين الأجانب ومنها وجود سعرين للدولار وحل مشكلة تحويلات أرباح الشركات الأجنبية للخارج، بالاضافة إلى المشروعات القومية ومنها تحلية المياه ومشروع المليون ونصف المليون فدان ومشروع 100 ألف صوبة زراعية. وأكد الرئيس السيسى، على وجود مناخ جديد وبيئة جديدة للاستثمار في مصر في ظل تحقيق الأمن والاستقرار، مشيرًا إلى أن السوق المصرية كبيرة جدًا في المنطقة وتضم 100 مليون مواطن، بالإضافة إلى أن مصر بوابة للدول الافريقية ولديها العديد من الاتفاقيات مع بعض التجمعات الإقليمية والدولية المهمة. كما استعرض الرئيس السيسى بعض الفرص الاستثمارية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وقناة السويس الجديدة التي وفرت نصف زمن مرور السفن.