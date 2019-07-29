لليوم الخامس على التوالي…. محافظ القليوبية يتابع ازالة التعديات على املاك الدولة ضمن الموجه 13

….ازالة ٣٤٨ حالة تعدى اليوم

تابع الاستاذ الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية سير العمل في حملات الموجة الثالثة عشرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، والتي بدأت الأربعاء الماضي وتنتهى في 1 أغسطس القادم، وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات على أراضى أملاك الدولة، في اطار توجيهات فخامه الرئيس عبدالفتاح السيسى بإستكمال الجهود نحو استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة بكل حزم حسم

حيث تم اليوم ازالة تنفيذ إزالة عدد ٣٤٨ حالة تعدي بجميع المراكز والمدن والاحياء بمساحة ٢٩٩٧١ م٢

وبناء على تكليفات السيد المحافظ قام السيد اللواء/حمدى الحشاش السكرتير العام المساعد بمتابعة حملة ازالة التعديات على املاك الدولة بمراكز ومدن وأحياء المحافظة مؤكدا ان الموجة مستمرة حتى يتم القضاء تماما على كافة التعديات، ولن يسمح بالتهاون مع أي حالة ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من تسول له نفسه بالتعدي على حقوق الدولة وممتلكاتها، وكذا واضعي اليد الذين لم يتقدموا لتقنين أوضاع الأراضي خلال الفترة التى حددها القانون، مشيرا ، إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن، وكافة الجهات المعنية، وتوفير قوات لتأمين الحملات والمعدات اللازمة للإزالة، وأكد على أن الإزالات مستمرة بجميع نطاق المحافظة لاسترداد هيبة الدولة وممتلكاته

كما أشار المحافظ إلى مواصلة الحملات لعملها بحسب البرنامج الزمني المعد لها، ومن خلال التنسيق المستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على جميع التعديات بأنحاء المحافظة، وذلك تنفيذًا لقرارات لجنة استرداد أراضى الدولة.