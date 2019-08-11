لن تكون الأخيرة.. التحالف العربي يعلن استهداف مواقع تهدد الحكومة اليمنية الشرعية

كشفت فضائية “العربية” السعودية عن استهداف التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بعض المناطق التي تشكل تهديدا مباشرا لأحد المواقع المهمة للحكومة الشرعية اليمنية.

وقال التحالف العربي وفق فضائية “العربية” إن هذه العملية ستكون الأولى وسيليها عملية أخرى في حال عدم التقيد ببيان التحالف حول وقف إطلاق النار.

وأضاف التحالف العربي في بيان أن الفرصة لا تزال سانحة للمجلس الانتقالي الجنوبي للانسحاب الفوري من المواقع التي سيطر عليها بالقوةوأعلن التحالف العربي حمايته المواقع التي سينسحب منها المجلس الانتقالي الجنوبي.