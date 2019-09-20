لن يسقط الجيش المصري ،، لن تسقط #مصر

السيد يوسف يكتب

محاولات عديدة لإسقاط اكبر وأعظم جيوش العالم العربي القوات المسلحة المصرية .

#طيب ازى الكلام ده ولية الجيش المصري واشمعنا مصر .

#اقولك على حسب قدراتي المعلوماتية عن تلك المؤامرة والتى تحاك بلدى #مصر .

الحلم العربي التركي ( الخلافة العثمانية ) والذي تريد تركية تفعيلها على مستوى الدول العربية ، حق ساعدتها دول كبري أجنبية بداية من إسقاط تونس ثم اليمن ثم سوريا ثم لبيا .

طمع الكيان الصهيوني اليهودي ( اسرائيل) وهو كيان وليست دوله ،،، فى أرض سيناء المصرية ، وهذا لإخلاء الدولة الفلسطينية من شعبها وتهجيرهم إلى سيناء ارض الفيروز المصرية ، من أجل بناء كيان كبير. صهيوني وتحقق الحلم العربي بأن هناك دوله على ارض ملك لها ولا يوجد شريك وتتحول من كيان محتل إلى كيان دولى ذات سيادة لأنه الآن بلا سيادة ، كون أن هناك شعب آخر موجود على نفس الأرض .

امريكا وحلمها الكبير فى تحطيم جيوش العالم العربي والإسلامي كله والاستيلاء على مقدرات البلاد العربية وثرواتها من نفط وذهب ومعدنية تعدنية ، لتصبح الدولة الأولى العظمى فى العالم بلا منازع ،، وللاسف هناك حائط سد منيع يقف أمامها وهو الجيش المصري، يحمي الوطن العربي بأكمله ، كما تريد أمريكا تحقيق اكتمال الكيان الإسرائيلي الصهيوني ، وتعمل امريكا على تكوين منظمات إرهابية ودعمها بأموال عربية متمثله فى قطر وتركيا تحت زعم تحقيق أحلامهم الخلافية فى تولى زمام أمور الاوطان العربية فى حال وقوع الجيش المصري وتقسيم مصر وتعدي أجزاء منها لقطر وتركيا .

محاولات عديدة بايقاع الدول العربية فى بعضها البعض مثل إيران واليمن ضد السعودية تركيا ضد سوريا وليبيا قطر وتركيا ضد مصر ، بالإضافة إلى المحاولات البقاع مصر ضد اثيوبيا بسبب النزاع على سد النهضة لمياه حوض النيل ،، والمكاسب تدر لأمريكا وإسرائيل فى النهاية .

كما هناك الآن محاولات لجر الجيش المصري فى حروب مع إثيوبيا بسبب سد النهضة ،، وجر الجيش المصري لحرب مع تركيا بسبب حقول البترول ،،، وجر الجيش المصري فى حرب ضد إيران بسبب الخلافات السعودية .

إحداث ضجيج كبير من قنوات الإعلام المعادي للدولة المصرية مستهدفة الايقاع بين الشعب والجيش المصري ونزع الثقة من الشعب والرئيس #السيسي وفى حال تحقيق ذلك يسقط حكم الدوله مصر ويدخل الجيش المصري فى نزاع مع الشعب وتسقط مصر ويتملكها الأعداء .

ثبات الشعب المصري وثقته فى رئيسه وجيشة هو الدرع الواقي للاوطان العربية اجمع ،، قوة الجيش المصري من قوه شعبه ،،، الشعب قوته من ثقته برجال الجيش ورئيس الدوله .

#ثلاثة يهتز لهم العالم كله

الشعب المصري ،،،

الجيش المصري ،،،

الرئيس المصري السيسى .