لهذا السبب غاب “محمد بن زايد” عن قمة شرم الشيخ

كتبت:سارة مصطفى

نقل مصدر إماراتي مطلع أن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد نجا من محاولة اغتيال دبرتها عناصر من جهاز الشرطة بمساعدة بعض القوات الأمنية العاملة في القصر الذي يقيم فيه الشيخ محمد بن زايد.

وذكر المصدر المطلع أن القوات الخاصة بحماية القصر الرئاسي تمكنت من إلقاء القبض على عنصر تابع لأحد المسؤولين في الجيش الإماراتي أراد اغتيال ولي عهد أبوظبي، وأشار المصدر أن العميل يأخذ توجيهاته من إحد الشيوخ في الدولة دون أن يذكر أسماء المتورطين بالتفصيل.

وأكد المصدر أن الحادثة تزامنت مع انعقاد القمة العربية الأوربية بمنتجع شرم الشيخ السياحي ولهذا السبب لم يحضر الشيخ محمد بن زايد ولا حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد في حين مثل حاكم الفجيرة حمد بن محمد الشرقي دولة الإمارات في القمة.

جدير بالذكر أن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد قد أفلت من محاولة اغتيال في القاهرة عام 2013.