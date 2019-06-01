لوزير الداخلية..امناء شرطه بمديرية امن الدقهليه يتعدون علي سيده مسنه بالشوم والسكاكين

كتب /عبد الرزاق سلامه

لازال مسلسل التعدي من امناء الشرطه وإستغلالهم لوظيفتهم في قهر وارهاب المواطنين مازال مستمرا بما يخالف تعليمات وزير الداخلية الذي يحرص دائما علي حسن معاملة المواطنين و تطبيق صحيح القانون بلا تمييز او عنصرية..

حيث قام امناء شرطه وهم /امين محمود رمضان عبد الخالق احمد حسن

واخيه/ حسن رمضان عبد الخالق احمد حسن

واخيه/ محمد رمضان عبد الخالق احمد حسن

حيث يعمل الاول بالامن المركزي بالمنصوره

والثاني بالسجن العمومي بالمنصوره

والثالث مندوب شرطه بالعريش

حيث قاموا بالتعدي على السيده المسنه/فريده عبد الحليم عبد العظيم فضالي التي تبلغ من العمر ٦٥عام /والمقيمه بكفر الصلاحات مركز بني عبيد دقهليه بالضرب بإستخدام الشوم والسكاكين حيث تلقت نجدة شرطه بني عبيد بلاغ من السيده /سعاد فتحي السيد خليل ( ابنة المجني عليها) بتعدي امناء شرطه المذكورين اعلاه علي ولداتها واحداث اصابات بالغه بالشوم والسكاكين وتحرر عن تلك الواقعه محضر رقم ٤٢٠٥ جنح بتاريخ ٢٠١٩/٥/٢٧ وهي بمفردها ولم تكن هذه هي الواقعه الاولي ولاكن تم التعدي عليها في يوم ٢٠١٩/٥/٣ وتم تحرير المحضر رقم ٣٧٩٠ ومازال التهديد دائم بالقهر والضرب وإستغلال السلطه والنفوذ وأضافة سعاد ابنة المجني عليها ان ولداتها مازالت قيد الحجز في مستشفى بني عبيد المركزي ِتعاني من اصابات بالغه وكسور مضاعفه في منظر يندي له الجبين.

واصبح من الضروري تدخل جهات التحقيق في كشف ملابسات ما خدث واهمية تدخل وزير الداخلية لوقف مثل هذة الاعمال التي تسئ الي جهاز الشرطة