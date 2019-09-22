مؤامرة الاخوان الارهابية وفلول مبارك لاسقاط مصر

وتشويه صورة منقذ ام الدنيا شاهد التفاصيل

كتب أسامة درويش

عشان الناس تفهم وتستوعب ما يتم في المشهد السياسي حاليا داخل الشارع المصري، وتعي حقيقية مجريات الأمور، هناك تحالف مصالح تم تكوينه منذ فترة، يستهدف تغيير وترتيب الأوضاع داخل مصر، وفقا لمصالحه الخاصة.

أولا: بعض فلول الحزب الوطني القديم(رجال جمال مبارك).

ثانيا: بعض قيادات الحرس القديم في الأجهزة الأمنية (رجال عمر سليمان وحبيب العادلي)الذين تم الإطاحة بهم خلال عملية التغيير على مدار السنوات الماضية .

ثالثا: بعض قيادات التنظيم الدولي للإخوان(بهدف الحصول على الدعم الجماهيري وتحريك الشارع ضد الرئيس السيسي والنظام الحالي).

هذا المكون توافق في منتصف عام 2018، على اختيار الفريق سامي عنان، كبديل جاهز لإدارة المشهد سياسيا في مصر، ومحلل لحين الدفع بجمال مبارك، بل حصلوا على دعم وتطمينات من بعض دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية لتنفيذ هذا المشروع.

هذا المكون لا يعنيه سوى تحقيق مصالحه فقط، ولا تعنيه المصالح الوطنية للدولة المصرية.

هذا المكون هو من يدير السيناريوهات المرسومة بدقة حاليا، ويسعى لتكوين حالة احتقان سياسي ورأى عام محلى ودولي ضد الرئيس السيسي والنظام الحالي.

هذا المكون لديه أتباع وأعوان في مختلف مؤسسات الدولة، ولديه مستشارين وخبراء سياسة يخططون ويرسمون المشهد والسيناريوهات بدقة.