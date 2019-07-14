مؤتمر مصريات ناجحات يكرم الدكتورة اميرة الفيشاوي

كتب محمد صوابى.

نظم المؤتمر حفلا كبيرا بحضور شخصيات عامة بالدولة والأجهزة الإعلامية والصحفية لتكريم المصريات المبدعات علي المستوي المجتمعي الاعلامي والوظيفي. يهدف المؤتمر الي تسليط الضوء علي نماذج المصريات الناجحات وأيضا تسليط الضوء علي المكاسب التي اكتسبتها بعد ثورة ٣٠ يونيو و تسليط الضوء أيضا علي المشاكل التي مازالت تواجه المرأة وإعطاءها الفرصة لطرحها والوصول الي الحلول المناسبة. جدير بالذكر انا الدكتورة الإعلامية اميرة الفيشاوي من النماذج المبدعة والمشرفة للمراة المصرية. إعلامية من الطراز الاول ودكتورة متميزة فالعلوم الإنسانية والتربوية.قامت بالعديد من المبادرات علي المستوي الاعلامي. أيضا دكتورة أكاديمية تقدم كل مجهودها التوعوي والأكاديمي وإلاعلامي. كرمت مؤسسة وصل الدكتورة اميرة الفيشاوي من خلال مؤتمر مصريات ناجحات وقام فتحي المزين رئيس مجلس الأمناء بتقديم لها درع التميز الخاص بالمؤتمر وإضافة الاعلامية أميرة الفيشاوى أنه تم التكريم بفندق بيراميزا القاهرة ،وذلك لتكريم الإعلامية القديرة أميرة الفيشاوى وكرم المؤتمر عدد من النماذج المصرية النسائية الناجحة في مجال عملها الإعلام والفن والمجتمع ، ويهدف المؤتمر ، تسليط الضوء على النماذج الكبيرة الناجحة في المجتمع المصري ت، ويتضمن أيضا تسليط الضوء على مكاسب المرأة المصرية ما بعد ثورة 30 يونيو مع عرض أهم المشاكل التى تواجه المرأة المصرية وطرح حلول لكيفية مواجهتها