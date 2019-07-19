ماذا تفعل ثمرة واحدة من التين الشوكي لجسمك؟

يعتبر التين الشوكي من الأطعمة التي تنتشر في الصيف، وهو نوع من أنواع الصبار المثمر وله فوائد صحية متعددة يمكن الاستفاد منها عند تناوله.

وقدم الدكتور محمد هلال خبير التغذية فوائد لا تعد للتين الشوكي وحقائق صحية لن تتوقعها وهي كالآتي:

1- مفيد لأصحاب القرحة ويحمي الغشاء المخاطي بالجهاز الهضمي من تأثير الأدوية علي المعدة

2- يقلل الشعور بالظمأ في درجات الحرارة المرتفعة

3-اتوائه علي البوتاسيوم يساعد علي انقباض العضلات ويعمل علي التوازن والهدوء العصبي

4- يحتوي علي عدة فيتامينات والحديد وفيتامين c

5- يحافظ علي رشاقة الجسم ويعطي الثمرة الواحدة 30 سعرا حراريا وبه نسبة ضعيفة من ملح الصوديوم والذي من شأنه إنقاص الوزن وتخفيض سكر الدم والكوليسترول .

6-سهل الامتصاص ومولد للطاقة

7- معالج للإمساك وخصوصا كبار السن.

8-يعمل علي إدرار لبن السيدات المرضعات .

9-مقوي عام للحوامل والمرهقين.

10- يعالج الدمامل والخراريج .

وأشار هلال إلى أن كل ثمرة من التين الشوكي تمنحك صحة جيدة، و تؤثر بإيجابية على الأسنان وتساعد علي هضم المواد الدهنية والأكلات الدسمة وينصح بتناولها عقب الأكلات الدسمة كما يعمل على التخلص من رائحة الفم الكريهة.