ماراثون الدوري العام ينتهي بقمة الاهلي والزمالك الليلة

كتب محمد طارق

ينتهي اليوم ماراثون واحد من اطول دوريات العالم بلقاء القمة بين قطبي الكرة المصرية الاهلي والزمالك

.وتأتي المباراة في اطار قمة خاصة يريد الاهلي ان يثبت جدارته بالفوز بالدوري الممتاز و يحاول الزمالك التأكيد انه كان الاحق بهذة البطولة

ورغم ذلك تبقى مباريات القطبين بطولة فى حد ذاتها، ويسعى كل منهما للفوز بالجولة الـ34 والأخيرة للمسابقة الحالية، التى أرهقت جميع الأندية بسبب العشوائية التى أدارها بها اتحاد الكرة، لدرجة أن الجميع تنفس الصعداء بوصولنا إلى خط النهاية، بعد أن كان كثيرون يتوقع عدم اكتمالها فى ظل التحديات الكثيرة التى فرضت نفسها، وكان آخرها بطولة كأس الأمم الأفريقية التى نظمتها مصر وأبهرت العالم.

الأهلى يدخل اللقاء اليوم بهدف واحد، وهو عدم الخسارة فلو تحقق الفوز فبها ونعمة وسيكون خير ختام للموسم و(حبة) الكريز التى ستزين تورتة الدوري، والتعادل لن يكون سيئا للأهلي، أما الزمالك فيمنى نفسه بتحقيق الفوز وضرب كرسى فى «الكلوب» خاصة أنه كما سبق وأشرنا تبقى مباريات القمة بطولة خاصة، نظرا للاهتمام الإعلامى والجماهيرى الذى يتجاوز حدود الوطن إقليميا ودوليا.

الأهلى يتصدر جدول الدورى الذى حسمه برصيد 77 نقطة، أما الزمالك الذى حسم المركز الثانى فيمتلك 72 نقطة، وكل منهما ضمن اللعب فى دورى أبطال أفريقيا الموسم المقبل، ويعد اللقاء فرصة جيدة لهما استعدادا لبدء المشوار القارى من الدور التمهيدي، الذى سينطلق بعد أيام.

استعدادات الأهلى للقمة جاءت على قدم وساق، حيث استمر الفريق فى الإسكندرية بمعسكر مغلق بعد الفوز على المقاولون، وأوقف الجهاز الفني، بقيادة مارتن لاسارتي، مؤقتا الاحتفال بالدورى لأنه يدرك مدى أهمية الفوز على الزمالك فى ختام الموسم.

أما المعسكر الأبيض، فقد استعد بجدية للقاء ويدرك خالد جلال، المدير الفني، واللاعبون أن الفوز الليلة سيسعد الجماهير وسيكون دفعة كبيرة قبل بدء الموسم الجديد، وكلها حسابات خاصة لكل جهاز فنى درس المنافس بشكل جيد ووضع يده على نقاط القوة والضعف.

و المتوقع أن تكون مباراة الليلة حافلة بالإثارة والندية، بعد أن أصبحت تحصيل حاصل ولا توجد ضغوط على أى طرف، ومن ثم لا بد أن يعوض اللاعبون اللقاء الكارثى فى الدور الأول والذى تأثر بشدة بالأمطار الغزيرة التى أغرقت ملعب برج العرب، خاصة وأن الجماهير تترقب اللقاء الذى نتمنى أن يمثل صورة مشرفة للعالم بعد أيام من نهاية كأس الأمم الأفريقية النموذجية التى نظمناها مؤخرا.

وعلى الأرجح، سيلعب الأهلى اللقاء بتشكيل مكون من محمد الشناوى فى حراسة المرمى كأحد نقاط القوة بعد المستوى المتميز الذى وصل إليه مؤخرا، وأمامه رامى ربيعة العائد من إصابة طويلة ويرغب الجهاز الفنى فى تجهيزه فنيا وبدنيا للمرحلة المقبلة، وإلى جواره يوجد أيمن أشرف المتألق فى الفترة الماضية مع الفريق والمنتخب الوطني.

وفى اليمين يبقى محمد هانى الأوفر حظا للعب أساسيا على حساب أحمد فتحي، وفى اليسار يوجد النجم التونسى على معلول أحد أهم مفاتيح لعب الأهلى فى الموسم الحالي.

وفى الوسط يلعب حمدى فتحى وعمرو السولية خلف حسين الشحات.

وفى الهجوم من المتوقع البدء بوليد سليمان ورمضان صبحى والمغربى وليد أزارو.

أما الزمالك فسيلعب على الأرجح بتشكيل مكون عماد السيد فى حراسة المرمى، وفى خط الدفاع: حمدى النقاز، محمود علاء، محمد عبدالغني، عبدالله جمعة.

وفى خط الوسط: طارق حامد، فرجانى ساسي، أحمد زيزو، أيمن حفنى أو محمد إبراهيم، إبراهيم حسن، أما الهجوم فيدفع الجهاز الفنى بعمر السعيد.