عاجلعربى ودولى

ماكرون يرد على بريطانيا بشأن حزب الله

25 فبراير، 2019
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كتبت منى توفيق

رد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحفي مع نظيرة العراقي برهم صالح عقد في بغداد على المسودة الذي اعدها وزير الخارجية البريطاني جريمي هانت تمهيدا لتحويلها إلى البرلمان البريطاني تقضي بحظر حزب الله بشقية العسكري والسياسي وما يرتبط به وجماعات آخرى ووصفها كيانات إرهابية وفي هذا الصدا قال ماكرون فرنسا لديها علاقات مع حزب الله السياسي الممثل في الحكومة اللبنانية معلقا لا يمكن ﻷي دولة أن تضع حزبا لبنانيا ممثلا في الحكومة اللبنانية على قائمة اﻹرهاب مضيفا أنه من الواضح أن بريطانيا لم تعد تميز بين حزب الله السياسي وحزب الله العسكري المحظور بالفعل
ويذكر أن وزير الخارجية البريطاني جريمي هانت قال أنه من الواضح أن التميز بين الجناحين السياسي والعسكري لحزب الله لم يعد موجود وترفق ذلك من تأكيد وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد أن حزب الله يوصل محاولاته لضرب اﻷستقرار الهش في الشرق اﻷوسط

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