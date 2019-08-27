ما المميزات التي تتضمنها منصة التداول الحديثة؟

من الإنصاف القول إن تكنولوجيا التداول قطعت شوطًا طويلاً منذ طرحها لأول مرة. مع ظهور الإنترنت، ظهرت العديد من منصات التداول ويستخدمها الملايين من المستثمرين / المتداولين للوصول إلى الأسواق العالمية والاستثمار بشكل يومي من العملات الأجنبية إلى المعادن الثمينة. لذلك سنقدم لكم بعض الميزات المتطورة المتضمنة في معظم منصات التداول.

التداول الآلي

هناك الآن استراتيجيات تداول لا حصر لها يطبقها المتداولون في جميع أنحاء العالم. لهؤلاء المستثمرين الأكثر خبرة الذين يتداولون بدوام كامل، غالباً ما تستخدم تقنية التداول الآلي لمساعدتهم على تنفيذ استراتيجيتهم دون الحاجة إلى مراقبة الشاشة باستمرار.

تعمل هذه الإضافة المبتكرة لمنصات التداول عن طريق وضع أوامر شراء / بيع بناءً على معلومات السوق. إذا تم استيفاء شروط معينة (بما يتماشى مع إستراتيجية المتداول)، يمكن لتقنية التداول الآلي الشراء والبيع نيابة عن المتداول. في حين أن هذه الميزة المتقدمة ليست للجميع، إلا أنها بالتأكيد مفيدة لأولئك الذين يثقون في استراتيجيتهم ولا يريدون تفويت فرص الاستثمار.

الأجهزة المحمولة

يجب أن تتمتع أي منصة تداول مناسبة بإمكانية الوصول إلى الأجهزة المحمولة، حيث إنها تتيح للمتداولين مزيداً من المرونة فيما يتعلق بموعد ومكان التداول. تتمتع معظم منصات تداول الأجهزة المحمولة بنفس الميزات التي توفرها منصة تداول أجهزة سطح المكتب، كما أنها تتمتع بنفس القدر من الفعالية في تنفيذ الصفقات.

هذا يجعلها مفيدة بشكل لا يصدق لهؤلاء المتداولين الذين لا يريدون أن يجلسوا في مكتب يراقب الأسواق طوال اليوم، حيث يمكنهم بدلاً من ذلك أخذ محفظتهم التجارية أينما ذهبوا والوصول إليها في أوقات مناسبة لهم.

تقنية الرسوم البيانية

لن تكتمل أي منصة تداول بدون تحديث، مما يوفر أحدث تقنيات الرسوم البيانية مما يساعد جميع المتداولين على قراءة الأسواق واتخاذ القرارات الاستثمارية وفقاً لذلك. إنها واحدة من الأدوات التي تساعد في التحليل الفني، وتستخدم المؤشرات الفنية من بين ميزات أخرى لمساعدة المتداولين على الإبلاغ عن استراتيجيتهم وتنفيذها.

من المرجح أن يستمر تطوير هذا النوع من التكنولوجيا في المستقبل، ليصبح أكثر دقة وسهولة في الاستخدام. يمكن أن يساعد في تحليل أي سوق، مما يجعل تجميع المعلومات من الأسواق المختلفة مهمة أكثر بساطة. كما أنه يمنح العديد من المتداولين الثقة التي يحتاجون إليها للقيام باستثمارات منتظمة، لذلك أصبح الآن عنصراً رئيسياً في التداول الحديث.

هذه مجرد أمثلة قليلة على ميزات منصات التداول الحالية. في حين قد يختلف الجميع قليلاً في قابليتهم للاستخدام فإن الأفضل سيكون شاملاً، حيث يقدم للمتداولين كل ما يحتاجون إليه لقراءة سلوك السوق العالمي بالإضافة إلى القدرة على التحلي بالمرونة مع الجدول الزمني للتداول. من المحتمل أن يكون هناك العديد من الميزات الأكثر إثارة المتاحة بشكل أكبر مع استمرار نمو المنصات وتطويرها.

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