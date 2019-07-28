أخبار مصر

مباحث الجيزة تعيد المشغولات الذهبية المسروقة من الفنانة المشهورة

28 يوليو، 2019
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كتب محمد طارق
  تمكنت مباحث بالجيزة  من القبض على المتهمة بسرقة شقة الفنانة شيرين سيف النصر بنطاق قسم شرطة الجيزة.
وكان الرائد مصطفى كمال رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، تلقى بلاغا من الفنانة شيرين سيف النصر تفيد بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقتها بدائرة القسم.
وبالانتقال والفحص وإجراء التحريات، تبين عدم وجود كسر في نوافذ وأبواب الشقة، وتمكنت القوات من تحديد هوية المتهمة وضبطها وإعادة المسروقات.
وبمواجهتها، اعترفت بارتكاب الواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.
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