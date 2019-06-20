مباحث طوخ تلقى القبض على المتسبب في إشعال النار واحترق 100دراجة بخارية

توصلت اجهزة الامن بالقليوبية الى كشف غموض حريق جراج الموتوسيكلات بقرية بلتان بطوخ امس حيث تبين من التحريات أن المتهم لديه سابقة سرقة وأن مالكى الجراج كانوا يعيرونه بذالك ما دفعه للانتقام منهم بإشعال النيران بتنك إحدى الدراجات النارية ولكن الحريق تفاقم حتى أتلف 100 دراجة نارية و تم ضبط المتهم وجارى العرض على النيابة للتحقيق

كان اللواء رضا طبلية مدير الامن اخطارا من اللواء حاتم حسين مدير الحمايه بالقليوبية يفيد اندلاع حريق هائل فى جراج موتوسيكلات بقرية بلتان بطوخ وانتقل على الفور المقدم احمد سامى رئيس مباحث المركز والنقيب مصطفى كامل معاون المباحث وسيارات الاطفاء والدفع بسيارتين اسعاف وتم السيطرة على الحريق الذى امسك بكل الموتوسيكلات الموجوده فى الجراج بسبب تانكات البنزين فى كل موتوسيكل ومنع امتداد الحريق والسنة اللهب الى المنازل المجاورة واسفر الحريق عن احتراق 100 موتوسيكل وتبين ان الجراج على مساحة 200 متر ومبنى بنظام اعمده بالطوب ومسقوف بالصاج وملك المدعو ” ر ع ر ” موظف