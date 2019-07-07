مباحث طوخ تلقى القبض على عاطل بحوزته كمية من زجاجات المواد الكحولية

نجح ضباط مباحث مركز طوخ، من ضبط عاطل بحوزته كمية من زجاجات المواد الكحولية “الخمور”، مختلفة الأنواع بقصد الإتجار، بناحية طنط الجزيرة، دائرة المركز .

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم أحمد سامي رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، يفيد بضبط المدعو “زكريا ع م”، 59 سنه عاطل، ومقيم طنط الجزيرة، دائرة المركز، السابق اتهامه في قضية مخدرات، والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 29717 لسنة 2019 جنح مركز طوخ، تبديد، حصر رقم 12550 لسنة 2019، بالحبس سنة وكفالة 1000 جنيه، وبحوزته عدد 31 زجاجة خمور مختلفة الأنواع.

وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6917 ادارى مركز طوخ لسنة 2019، وتولت النيابة العامة التحقيق .